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فن

ينفع علاج للصداع.. رامي رضوان يؤيد متابعاً له في سرقة بنك: ياريت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:20 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
مصطفى كرم
شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره، بصورة جديدة له، بالأبيض والأسود، في أثناء قضاء عطلته الصيفية علي أحد الشواطئ.

صورة رامي رضوان ظهر فيها، عبر إنستجرام، ونصف جسده الأعلى عاريا، وهو يجلس علي يخت في البحر معصبا راسة ويرتدي نظارة شمس .

وعلق رامي رضوان علي الصورة قائلا "احلي حاجة للصداع تقعد علي البحر وتآمط رأسك التأميطة دي، البحر سحر ، البحر متعة، البحر راحة". 

وجاءت تعليقات الجمهور ساخرة، بين "او تسرق بنك"، ليرد عليه رامي رضوان: " ياريت". 

جدير بالذكر أن الإعلامى رامى رضوان يقدم برنامح "مساء dmc " على شاشة dmc فى الساعة الـ 10 مساء كل يوم.

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