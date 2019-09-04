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أخبار البلد

لأول مرة .. ورشة تدريبية حول فن اكتشاف الأخبار المفبركة بالصحفيين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين لأول مرة ورشة تدريبية حول فن تدقيق الأخبار الرقمية "Art of Digital News Checking".

وقال جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب إن الورشة ستتناول أحدث المهارات المستخدمة في غرف الأخبار العالمية لاكتشاف الأخبار المفبركة سواء كانت أخبارًا مقروءة أو مصورة أو فيديو، وستفتح آفاقًا كبيرة للتعاون مع عمالقة مدققي الوقائع "Fact Checkers" في كبرى الصحف الغربية، والمهتمين بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين.

وأشار، في تصريح له، إلى أنه بنهاية الدورة سيكون المتدرب قادرًا على استخدام مهارات لتدقيق المواقع المفبركة، ومهارات لتدقيق الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات تقنية لتدقيق الأخبار الرقمية، ومهارات البحث الجنائي الرقمي لاكتشاف الأخبار المفبركة، واستخدام مهارات تدقيق تصريحات وبيانات المسؤولين، وتجميع مواد خبرية لإعداد سبق صحفي في مجال الصحافة الحديثة لتدقيق الوقائع. ويقوم بالتدريب الزميل الصحفي شادي جبريل، والورشة مجانية والحجز بمركز التدريب بالنقابة.

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