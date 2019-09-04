الأمين المساعد للجامعة العربية: الأونروا تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبوعلي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي العنوان الذي يجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس منذ بداية عملها الميداني في الأول من مايو 1950 .

وقال الأمين العام المساعد - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية الذي عقد أمس في الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين كان هدفه الرئيسي هو ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد للحصول على تصويت دولي واسع بأغلبية كبيرة لدعم تجديد تفويض الأونروا المقرر في 15 نوفمبر المقبل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة استصدار قرار أممي يمثل ردا بليغا على محاولات الاستهداف للوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين بصفة عامة .

وأضاف أن وفد دولة فلسطين قدم خطة تحرك لدعم تجديد تفويض ولاية الأونروا ثلاث سنوات قادمة 2020-2023 في الأمم المتحدة حيث تأتي هذه الخطة في ظل مواصلة الادارة الأميركية انحيازها السافر للإحتلال الإسرائيلي ومحاولات تنفيذ مخططها لتصفية قضايا الوضع النهائي بدأ من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها مرورا بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل ووقف تمويل الأونروا في محاولة لإنهاء عملها .

وأكد أن المطلوب - الآن - التحرك العاجل لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض دون أي مساس بالولاية القانونية للأونروا أو بصفة اللاجئ الفلسطيني، والحشد أيضا لتغطية العجز الحالي في موازنة الوكالة.

وقال: نثق بالمجتمع الدولي بأنه لن يسمح بمنع تجديد التفويض بل سيؤكد دعمه للأونروا وتجديد تفويضهاالممتوح لها بالقرار (302).

من جانبه أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبوهولي أن المؤتمر دعا الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس سفراء العرب إلى ضرورة مواصلة الجهود في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العام لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية.

وقال أبو هولي - في تصريح - "قدمنا خطة تحرك لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر هدفها حشد الدعم السياسي للوكالة؛ بما يضمن الأغلبية الكبيرة الساحقة من الأصوات في عملية التصويت نوفمبر المقبل، وتعرية الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعادي للأونروا وقطع الطريق أمام تمرير مخططهما في إلغاء التفويض أو تغييره، وضرورة تشكيل رأي عام عالمي ضاغط وداعم لتجديد التفويض وحملة مناصرة داعمة للأونروا على مواقع التواصل الاجتماعي وفتح موجة مفتوحة مع كافة الإذاعات الفلسطينية يوم 15 نوفمبر دعما للأونروا وبالتنسيق مع وزارة الاعلام الفلسطينية مع بدء عملية التصويت لتجديد التفويض".

وأردف: "لابد من التركيز على التحرك السياسي والدبلوماسي لتجديد تفويض الأونروا للدول المحورية والمؤثرة ولها نفوذ مثل الأردن بصفتها رئيس اللجنة الإستشارية للأونروا، ومصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، وفنزويلا بصفتها رئيس دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي التي تترأسها السعودية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الصديقة كاليابان، والسويد".

وأكد ضرورة استثمار اجتماع المجموعة (77+ الصين)، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة أواخر الشهر الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس باعتباره رئيس المجموعة وحث الدول الأعضاء في المجموعة على دعم الأونروا والتصويت لصالح التجديد ورفض أي خطوة أمريكية لتغيير تفويضها .

وقال أبوهولي "ستعتمد الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في حربها على الأونروا في داخل أروقة الأمم المتحدة بإتهامها بتخليد قضية اللاجئين، وإتهامها بالإرهاب وبالفساد، والمبالغة بأعداد اللاجيئين، وتسعى أيضا إلى عدم تمرير قرار تجديد التفويض من خلال عملية التصويت أو تمريره بنسبة ضعيفة أو تمديده لمدة عام فقط بدلا من ثلاثة أعوام".

يذكر أن آخر تصويت لصالح قرار تجديد التفويض للأونروا كان في عام 2016 حيث صوت عدد 167 دولة للتجديد من أصل 194 دولة من أعضاء الجمعية العامة .



