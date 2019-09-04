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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز ومكان إقامتها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:45 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
منتصر الرفاعى
قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي إقامة لقاء نادي الزمالك وبيراميدز بنهائى مسابقة كأس مصر الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.

وتنطلق مباراة نادي الزمالك وبيراميدز المقرر أن يقودها طاقم تحكيم أجنبى فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 بإستاد الإسكندرية.

وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائى لمسابقة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندرى بهدف سجله مهاجمه الصاعد مصطفى محمد فى الشوط الأول الإضافى للمباراة التى استمرت 120 دقيقة.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية عقب تخطيه عقبة بتروجت فى الدور نصف النهائى لمسابقة الكأس بهدفى إبراهيم حسن وإيريك تراورى .

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