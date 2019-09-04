النني على رأس قائمة بشكتاش التركي في بطولة الدوري الأوروبي

أعلن عبدالله أفسي، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، عن قائمة فريقه لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الموسم الحالي.



وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد النني، المنضم حديثا إلى النادي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من آرسنال الإنجليزي.



وجاءت القائمة كما نشرها الحساب الرسمي للنادي التركي كالتالي:



حراسة المرمى: كاريوس، يوفاكوران، ديستانوجلو



خط الدفاع: جونول، سانتوس، فيدا، روكو، توري، إركين، ريبوكو



خط الوسط: محمد النني، أوسال، كارتال يلماظ، سيكين، أتيبا، هيتشينسون، أوزيعقوب، توكوز، ليايتش، لينس، بويد، نكودو

الهجوم: بوراك يلماظ، ديابي، يلشين، ناير



وأوقعت قرعة البطولة الأوروبية، بشكتاش في المجموعة الـ11، مع أندية: سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وسبورتنج براجا البرتغالي، وولفرهامبتون الإنجليزي.