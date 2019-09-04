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حوادث

النيران التهمت المخازن.. تفاصيل سيطرة 10 سيارات إطفاء على حريق مصنع كرتون بأكتوبر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:41 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
ندى حمودة - أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق التهم مخازن مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تلقت غرفة النجدة بلاغا، باندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، وعلى الفور دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ب 10 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها .

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الحريق نشب في مخازن المصنع والتهمتها بالكامل ولم يسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلي النيابة العامة للتحقيق.

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