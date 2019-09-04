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المجلس الاعلى للاعلام يقرر مدة برنامج التوك شو ساعتين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:37 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام خلال اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد مدة برامج التوك شو لتصبح ساعتين متضمنة الفواصل الإعلانية. 

واعلن الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية وناقش الملاحظات وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.

وأضاف فرج فى تصريحات صحفية أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات.

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