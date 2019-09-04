المجلس الاعلى للاعلام يقرر مدة برنامج التوك شو ساعتين

قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام خلال اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد مدة برامج التوك شو لتصبح ساعتين متضمنة الفواصل الإعلانية.





واعلن الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية وناقش الملاحظات وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.



