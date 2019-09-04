الحريري يؤكد دعمه مسار التنقيب عن النفط والغاز واستعداد لبنان لتقديم التسهيلات

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن دعمه الكامل لمسار العمل الجاري في شأن التحضير للقيام بحفر أول بئر استكشافي للنفط والغاز داخل المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط.



جاء ذلك خلال استقبال الحريري، ظهر اليوم، لمدير عام شركة توتال الفرنسية في لبنان ريكاردو دار، لاستعراض التحضيرات الجارية للقيام بحفر أول بئر استكشافي.



وأكد الحريري الاستعداد الكامل للدولة اللبنانية لتقديم كافة التسهيلات مع الوزارات والإدارة المعنية للمباشرة بعملية التنقيب.



يشار إلى أن تحالفا تقوده شركة توتال الفرنسية ويضم إيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، قد حاز على موافقة الدولة اللبنانية لبدء أعمال الحفر والاستكشاف والاستخراج داخل عدد من البلوكات (التجمعات) النفطية داخل المياه الإقليمية اللبنانية، والبالغ عددها 10 بلوكات، حيث ينتظر أن تبدأ شركة أمريكية بأعمال الحفر الاستكشافي في البلوك الرابع خلال شهر نوفمبر المقبل، يليه الحفر في البلوك التاسع مطلع العام المقبل.