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شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:06 م
صور مرعبه ترصد اعصار
صور مرعبه ترصد اعصار دوريان من الفضاء
دعاء أبوهشيمة
نشر رائد الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، نيك هيج، عبر حسابه على "تويتر"، يوم الاثنين، صورة مرعبة للإعصار دوريان قام بالتقاطها من على متن المحطة الفضائية الدولية.

وبعد أقل من ساعتين، نشرت زميلته كريستينا كوتش، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر حسابها على "تويتر" أيضا، مجموعة من الصور الأخرى للإعصار نفسه، من المحطة الفضائية الدولية، تتضمن صورة مرعبة تحدق مباشرة في عين الإعصار.

ويتواجد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية فوق مسار الإعصار القوي "دوريان"، ما يتيح لهم مراقبته عن كثب، ومشاركة صور فريدة له من الفضاء مع بقية سكان العالم.

وتسبب إعصار "دوريان" بأضرار جسيمة لجزر الباهاما، حيث يضرب المنطقة برياح تبلغ سرعتها 117 كلم في الساعة، متسببا بوفاة 5 أشخاص.

وتمتلك كل من "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مجموعة من الأقمار الصناعية التي تستخدمها لمتابعة تقدم العاصفة.
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء
شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء

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