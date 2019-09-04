بعد إعلان شعار كأس العالم 2022 .. تعرف على رحلة تطوره منذ إقامته لأول مرة..صور

أسدلت قطر الستار عن شعار كأس العالم 2022، للنسخة الـ 22 من كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة على ملاعبها في 2022، وظهر الشعار على شكل رقم 8، يشبه إلى حد كبير علامة اللانهاية.



وكشفت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022، عن معنى الشعار الذي تم اختياره، حيث تشير علامة رقم 8 إلى الشال المربوط المستوحى من الشال الذي يرتديه الناس حول العالم في فصل الشتاء، ويتزين بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا.



وبعد إضفاء الزخارف العربية على شعار كأس العالم 2022، يشهد العالم اليوم تطورا في شعار كأس عالم على مر السنوات منذ اقامته لأول مرة عام 1930 في أوروجواي.







تطور شكل شعار كأس العالم :



1930

أقيم كأس العالم في نسخته الأولى في أوروجواي، وظهر الشعار بشكل متواضع غابت عنه لمسة الفن والإبداع.



1934

استضافت إيطاليا كأس العالم في هذا العام، وتطور الشعار عن سابقه، وشهد لمسة فنية إلى حد ما .



1938

أقيم كأس العالم هذا العام في فرنسا، وشهد الشعار تطورا فنيا أكثر عن ذي قبل.



1950

أضفت البرازيل في هذا العام بعد استضافتها للبطولة، لمسة فنية على شعار كأس العالم.



1954

أقيمت في سويسرا



1958

أقيمت هذه النسخة في السويد وكان الشعار باللون البرتقالي مع كرة قدم وأعلام الدول المشاركة في هذا المونديال.



1962

استضافت تشيلي بطولة كأس العالم هذا العام.



1966

حضر في الشعار علم دولة بريطانيا مع شعار إنجلترا "الأسود الثلاثة" وصورة لكأس العالم.



1970

أقيمت هذه النسخة في المكسيك.



1974

شعار نسخة مونديال ألمانيا الغربية، وتميز بكرة ملونة باللون الأخضر دون تفاصيل كثيرة.



1978

نظمت الأرجنتين كأس العالم هذا العام.



1982

نظمته إسبانيا وضمّ الشعار كرة بنفسجية مع العلم الإسباني.



1986

نظّم في المكسيك.



1990

نظّم في إيطاليا.



1994

نُظّم في أميركا وظهر الشعار باللونين الأحمر والأزرق كرمز إلى الدولة المستضيفة.



1998

أقيمت هذه النسخة من كأس العالم في فرنسا للمرة الثانية.



2002

نُظّم في كوريا الجنوبية واليابان وضم الشعار كأس العالم مع اللون الأزرق والأصفر والأحمر.



2006

شعار نسخة ألمانيا.



2010

نُظّم في جنوب أفريقيا وتضمن الألوان الثلاث الأحمر والأصفر والأخضر.



2014

استقبلته البرازيل للمرة الثانية وكان الشعار ذلك العام من أفضل شعارات كأس العالم في تاريخه.



2018

استقبلته روسيا العام الماضي. أقيم كأس العالم في نسخته الأولى في أوروجواي، وظهر الشعار بشكل متواضع غابت عنه لمسة الفن والإبداع.استضافت إيطاليا كأس العالم في هذا العام، وتطور الشعار عن سابقه، وشهد لمسة فنية إلى حد ما .أقيم كأس العالم هذا العام في فرنسا، وشهد الشعار تطورا فنيا أكثر عن ذي قبل.أضفت البرازيل في هذا العام بعد استضافتها للبطولة، لمسة فنية على شعار كأس العالم.أقيمت في سويسراأقيمت هذه النسخة في السويد وكان الشعار باللون البرتقالي مع كرة قدم وأعلام الدول المشاركة في هذا المونديال.استضافت تشيلي بطولة كأس العالم هذا العام.حضر في الشعار علم دولة بريطانيا مع شعار إنجلترا "الأسود الثلاثة" وصورة لكأس العالم.أقيمت هذه النسخة في المكسيك.شعار نسخة مونديال ألمانيا الغربية، وتميز بكرة ملونة باللون الأخضر دون تفاصيل كثيرة.نظمت الأرجنتين كأس العالم هذا العام.نظمته إسبانيا وضمّ الشعار كرة بنفسجية مع العلم الإسباني.نظّم في المكسيك.نظّم في إيطاليا.نُظّم في أميركا وظهر الشعار باللونين الأحمر والأزرق كرمز إلى الدولة المستضيفة.أقيمت هذه النسخة من كأس العالم في فرنسا للمرة الثانية.نُظّم في كوريا الجنوبية واليابان وضم الشعار كأس العالم مع اللون الأزرق والأصفر والأحمر.شعار نسخة ألمانيا.نُظّم في جنوب أفريقيا وتضمن الألوان الثلاث الأحمر والأصفر والأخضر.استقبلته البرازيل للمرة الثانية وكان الشعار ذلك العام من أفضل شعارات كأس العالم في تاريخه.استقبلته روسيا العام الماضي.