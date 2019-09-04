بعد إعلان شعار كأس العالم 2022 .. تعرف على رحلة تطوره منذ إقامته لأول مرة..صور

أسدلت قطر الستار عن شعار كأس العالم 2022، للنسخة الـ 22 من كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة على ملاعبها في 2022، وظهر الشعار على شكل رقم 8، يشبه إلى حد كبير علامة اللانهاية.
وكشفت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022، عن معنى الشعار الذي تم اختياره، حيث تشير علامة رقم 8 إلى الشال المربوط المستوحى من الشال الذي يرتديه الناس حول العالم في فصل الشتاء، ويتزين بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا.
وبعد إضفاء الزخارف العربية على شعار كأس العالم 2022، يشهد العالم اليوم تطورا في شعار كأس عالم على مر السنوات منذ اقامته لأول مرة عام 1930 في أوروجواي.
وكشفت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022، عن معنى الشعار الذي تم اختياره، حيث تشير علامة رقم 8 إلى الشال المربوط المستوحى من الشال الذي يرتديه الناس حول العالم في فصل الشتاء، ويتزين بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا.
وبعد إضفاء الزخارف العربية على شعار كأس العالم 2022، يشهد العالم اليوم تطورا في شعار كأس عالم على مر السنوات منذ اقامته لأول مرة عام 1930 في أوروجواي.
تطور شكل شعار كأس العالم :
1930
أقيم كأس العالم في نسخته الأولى في أوروجواي، وظهر الشعار بشكل متواضع غابت عنه لمسة الفن والإبداع.
1934
استضافت إيطاليا كأس العالم في هذا العام، وتطور الشعار عن سابقه، وشهد لمسة فنية إلى حد ما .
1938
أقيم كأس العالم هذا العام في فرنسا، وشهد الشعار تطورا فنيا أكثر عن ذي قبل.
1950
أضفت البرازيل في هذا العام بعد استضافتها للبطولة، لمسة فنية على شعار كأس العالم.
1954
أقيمت في سويسرا
1958
أقيمت هذه النسخة في السويد وكان الشعار باللون البرتقالي مع كرة قدم وأعلام الدول المشاركة في هذا المونديال.
1962
استضافت تشيلي بطولة كأس العالم هذا العام.
1966
حضر في الشعار علم دولة بريطانيا مع شعار إنجلترا "الأسود الثلاثة" وصورة لكأس العالم.
1970
أقيمت هذه النسخة في المكسيك.
1974
شعار نسخة مونديال ألمانيا الغربية، وتميز بكرة ملونة باللون الأخضر دون تفاصيل كثيرة.
1978
نظمت الأرجنتين كأس العالم هذا العام.
1982
نظمته إسبانيا وضمّ الشعار كرة بنفسجية مع العلم الإسباني.
1986
نظّم في المكسيك.
1990
نظّم في إيطاليا.
1994
نُظّم في أميركا وظهر الشعار باللونين الأحمر والأزرق كرمز إلى الدولة المستضيفة.
1998
أقيمت هذه النسخة من كأس العالم في فرنسا للمرة الثانية.
2002
نُظّم في كوريا الجنوبية واليابان وضم الشعار كأس العالم مع اللون الأزرق والأصفر والأحمر.
2006
شعار نسخة ألمانيا.
2010
نُظّم في جنوب أفريقيا وتضمن الألوان الثلاث الأحمر والأصفر والأخضر.
2014
استقبلته البرازيل للمرة الثانية وكان الشعار ذلك العام من أفضل شعارات كأس العالم في تاريخه.
2018
استقبلته روسيا العام الماضي.