لجنة الحكام تضم محمد فرج وقدورة لـ ملفي كرة الصالات والكرة الشاطئية

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور ضم الثنائي محمد فرج لتولى ملف كرة الصالات ومحمد عبد القادر مرسي (قدوره) للكرة الشاطئية.



جاء ذلك فى إطار اتباع جمال الغندور لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى عمل لجان منبثقة عن اللجنة الرئيسية للحكام.



كما تم الإبقاء على الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج والاخير فى منصب مدير إدارة التحكيم ضمن اللجنة الجديدة.



يذكر أن الثنائي أيمن دجيش وشريف صلاح تقدما باعتذار لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة عن العمل معه ضمن عضوية اللجنة الرئيسية.



جاء ذلك بعد جلسة ودية جمعت بين الثلاثة داخل مقر لجنة الحكام فى الجبلاية بالجزيرة.



وشملت أسباب إعتذار الثنائي دجيش وصلاح لكونهم كانوا ضمن فريق العمل الذي اختاره سمير عثمان الرئيس السابق للجنة الرئيسية وان الاعتذار جاء من الناحية الأدبية للالتزام الأدبي بينهم وبين سمير عثمان.



وأوضح الثنائي خلال الجلسة انهم يكنون للغندور كل الاحترام متمنين له التوفيق، وأنهم سيقدمون خدماتهم للجنة من الخارج إذا تم طلبهم للمشاركة في المعسكرات والمحاضرات بشكل ودي.