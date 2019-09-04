الإسماعيلي يقترب من ضم الظهير الأيسر السابق بالنادي الأهلي

اقترب مسئولو النادي الإسماعيلي من التعاقد مع لاعب الأهلى السابق صبري رحيل، الظهير الأيسر الحالي للاتحاد السكندري وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز.





ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الاتحاد السكندرى لمعرفة طلباتهم المادية نظير الاستغناء عن اللاعب لرغبتهم الملحة فى التعاقد معه .





ومن المنتظر أن يوافق نادى الاتحاد السكندري على عرض النادي، بعد امتلاكه السيد سالم الذى يشارك بشكل أساسي في هذا المركز.



