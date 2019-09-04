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رياضة

الإسماعيلي يقترب من ضم الظهير الأيسر السابق بالنادي الأهلي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:06 م
صبري رحيل
صبري رحيل
القسم الرياضي
اقترب مسئولو النادي الإسماعيلي من التعاقد مع لاعب الأهلى السابق صبري رحيل، الظهير الأيسر الحالي للاتحاد السكندري وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الاتحاد السكندرى لمعرفة طلباتهم المادية نظير الاستغناء عن اللاعب لرغبتهم الملحة فى التعاقد معه .

ومن المنتظر أن يوافق نادى الاتحاد السكندري على عرض النادي، بعد امتلاكه السيد سالم الذى يشارك بشكل أساسي في هذا المركز.

وظل صبري رحيل خلال الموسم الماضي، أسيرًا للدكة طوال الموسم بعد انضمامه للفريق السكندري قادمًا من النادي الأهلي.

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