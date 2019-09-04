طعنات قاتلة بالرقبة.. انتظر 8 سنوات لخروج ابن عمومته من السجن لـ الاخذ بثأر والده

طعنات فى الرقبة تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا عمرها 8 سنوات



تسببت طعنات قاتلة "بمنطقة الرقبة" فى مقتل شاب على يد ابن عمه فى الحال، ما أدى إلى تجدد خصومة ثأرية بين أبناء العمومة عمرها 8 أعوام فى قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى.



لم يتناسى ابن قتيل الأعوام الثمانية ثأر والده وانتظر خروج أبناء عمومته المتهمين بقتل والده والمحكوم عليهم بـ 7 أعوام سجن، وخطط ودبر للأخذ بثأر والده دون أن تؤثر فيه صلة القرابة أو أعوام السجن التى قضاها أبناء عمومته خلف القضبان.



الليالى كانت تمر دون أن يفارقه حلم" الثأر" لوالده الذى راح ضحية خلاف على قطعة أرض ليس لها قيمة الآن بعدما خضبتها الدماء، فكان ينام و يستيقظ على هذا الحلم الذى لم يفارق خياله و كأنه سوف يحقق نصرًا مؤزرًا على أعداء البلاد.



فور رؤية نجل القتيل، لنجل المتهم الأول بقتل والده فى أحد الشوارع عقب خروجه من السجن، انقض عليه بسكين وسدد له طعنات قاتلة فى منطقة الرقبة، وقع على إثرها جثة هامدة فى الأرض.



وقوع ضحية جديدة زاد من اشتعال حدة التوتر بين أبناء العمومة بالقرية، ما دفع قوات الأمن للتواجد بكثافة لفرض سيطرتها على مجريات الأمور ومنع الاحتكاك بين الطرفين، مع ضبط المتهم و 3 آخرين من ابناء عمومته شاركوا معه فى الجريمة التى وقعت فى وضح النهار.



وقائع القضية بدأت فى 2011 عندما نشبت خلافات على قطعة أرض بين أبناء العمومة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل زغلول.م.ا"عامل"، و أثبتت وقتها تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة عبدالمعز.ح" مزارع" و آخرين من أبناء عمومته، وتم ضبطهم و إحالتهم للنيابة التى قضت بمعاقبتهم بالسجن7 سنوات، إلا أن أحمد.ز.م نجل القتيل لم يقتنع بالعقوبة فقرر أن ينتقم بنفس الطريقة، فدبر خطة لقتل نجل المتهم بقتل والده و عقب خروجه من السجن استعان بأبناء عمومته وهاجمه أثناء سيره فى الشارع وسدد له عدة طعنات قاتلة بالرقبة.