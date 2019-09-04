نهائي كأس مصر.. الزمالك يتدرب غدا على ملعب بترسبورت

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ، خوض مران الفريق غدا الخميس على ملعب بتروسبورت ، في اطار الاستعدادات لمواجهة فريق بيراميدز في نهائى كأس مصر الأحد المقبل بملعب الاسكندرية .



وجاء قرار ميتشو بنقل مران الفريق لملعب بترسبورت ، بسبب انشغال مقر النادي بانعقاد الجمعية العمومية بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذة المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب.

