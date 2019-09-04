ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم حفل ختام النشاط الصيفي بالإسكندرية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:53 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، حفل ختام النشاط الصيفي المقام بالتعاون مع إدارة شرق التعليمية وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي.

بدأ حفل ختام النشاط الصيفي بافتتاح معرض نتاج الورش الفنية التي أقامتها ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية خلال فترة الإجازة الصيفية بمدرسة رياض الإعدادية للبنين، تلى ذلك عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها "الاسكندراني، البمبوطية، الفلاحي، الصعيدي والحصان" بقيادة الفنان ياسر عثمان.

وعقد قصر ثقافة الأنفوشي اللقاء الشعري لمدرسة الصحافة، أدارته هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، تحدثت خلاله د. أسماء عجلان كبير مذيعي إذاعة الإسكندرية، عن الإعداد الجيد لبرامج الهواء، وفن الإلقاء، كما نظم القصر أمسية بعنوان "الشائعات وتأثيرها السلبى على الفرد والمجتمع" تحدث خلالها أحمد طاحون عن تعريف الشائعة وأسباب انتشارها وكيفية القضاء عليها.

فيما أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "كيفية الاحتفال برأس السنة الهجرية" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبة العامة عن مظاهر الاحتفال في بعض الدول الإسلامية والمتمثلة في تلاوة القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكذلك الانشاد الديني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراء الثغر يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو بثقافة الإسكندرية

ورشة تصوير صحفي بقصر ثقافة الأنفوشي

احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الأنفوشي

ثقافة الإسكندرية تناقش الوقاية من مرض الأنيميا

دراسات في الرسم والتصوير بقصر الشاطبي

ورش فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية احتفالا بـ عيد الأضحى

ترشيحاتنا

صنعا دشمة من الرمال.. تفاصيل مصرع تاجري مخدرات بعد معركة مع العمليات الخاصة في الصف.. صور

فيديوجراف| الكهرباء تطلق خدمة جديدة لتجنب أخطاء الفواتير

القضاء الإداري يؤيد نظام التعليم بـ التابلت

فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب

انخفاض معدلات الزواج في مصر.. والدولة تتحرك

طعنات قاتلة بالرقبة.. انتظر 8 سنوات لخروج ابن عمومته من السجن لـ الاخذ بثأر والده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا