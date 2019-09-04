الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم حفل ختام النشاط الصيفي بالإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، حفل ختام النشاط الصيفي المقام بالتعاون مع إدارة شرق التعليمية وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي.





بدأ حفل ختام النشاط الصيفي بافتتاح معرض نتاج الورش الفنية التي أقامتها ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية خلال فترة الإجازة الصيفية بمدرسة رياض الإعدادية للبنين، تلى ذلك عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها "الاسكندراني، البمبوطية، الفلاحي، الصعيدي والحصان" بقيادة الفنان ياسر عثمان.





وعقد قصر ثقافة الأنفوشي اللقاء الشعري لمدرسة الصحافة، أدارته هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، تحدثت خلاله د. أسماء عجلان كبير مذيعي إذاعة الإسكندرية ، عن الإعداد الجيد لبرامج الهواء، وفن الإلقاء، كما نظم القصر أمسية بعنوان "الشائعات وتأثيرها السلبى على الفرد والمجتمع" تحدث خلالها أحمد طاحون عن تعريف الشائعة وأسباب انتشارها وكيفية القضاء عليها.



