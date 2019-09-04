نشاط مكثف لشباب حزب الحرية المصرى استعدادا لخوض انتخابات المجالس المحلية

عقدت أمانة الشباب بحزب الحرية المصرى اجتماعا مهما بالتعاون مع أمانات العلاقات الخارجية والمواطنة والمحليات والتدريب والتثقيف والدفاع والأمن القومي علي أن تواصل اجتماعاتها الدورية ابتداء من يوم السبت 14/9/2019 وتقرر تشكيل لجنة إعلامية من أمانات الشباب بالمحافظات بعدد 2 من كل محافظة برئاسة أمجد عامر عضو أمانة الشباب المركزية للعمل بالموقع الألكتروني الأخباري الخاص بالحزب بالتعاون مع المركز الأعلامي بالحزب ولجنة تكنولوجيا المعلومات.



كما تقرر تكليف محمد جمال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمتابعة فاعليات الوزارة بالمحافظات وكيفية التنسيق مع أمانات شباب المحافظات للاشتراك بها ، وتكليف ميار البابلي بالتواصل مع شباب الجامعات والتواصل مع المجموعات الطلابية بالجامعات لضمهم للحزب استعدادا لإنشاء أسرة طلاب الحرية المصرى داخل امانة الشباب بالتنسيق مع محي النواوي.



ووضعت اللجنة خلال هذا الاجتماع خطة البدء في عمل زيارات لأمانات الشباب بالمحافظات برئاسة أمين الشباب وبعضوية كل من الأمناء المساعدين الدكتور هشام فهمي وأحمد مسعد علي أن تكون البداية من الأسبوع القادم بمحافظات القاهرة الكبري (القاهرة_الجيزة_القليوبية) وعلي أن ترفع تقارير للأمانة المركزية بتفاصيل هذه الزيارات والعمل علي زيادة التواصل مع الشباب لضم أكبر عدد منهم خلال الفترة المقبلة لإنتقاء أفضل العناصر الشبابية والعمل علي تأهيلها لأختيار أفضل العناصر لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة.



كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات والتسويق الألكترونية لتقديم مقترحات لتطوير العمل ومعالجة السلبيات في الموقع الألكتروني والأبلكيشن الأخباري الخاص بالحزب من خلال تشكيل لجنة من أمانة الشباب برئاسة أحمد مسعد وعضوية كل من أحمد الدفتار وعبد العزيز حماد ودينا بكر وأمجد عامر.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى الشكر لشباب الحزب على جهودهم وتواجدهم مع الجماهير وتقديم المبادرات الإيجابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية فى مواجهة جميع المشكلات بالمجتمع مؤكدا تعاون قيادات الحزب والامانة المركزية مع شباب الحزب.