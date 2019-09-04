تجاهل أزمته مع نادي الزمالك.. كهربا ينشر صوره جديدة له مع هذا المشجع الاهلاوي

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، صورة جديدة له مع أمح، أحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة، مجددا إعلان صداقته الحميمة لهذا المشجع الأهلاوي.



وكتب كهربا صورة له مع أمح الدولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقًا عليها: "أطيب وأنقى خلق الله"

وجاء نشر كهربا للصورة للخروج من ازمة التصريحات المتبادلة بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعد احتراف كهربا فى النادى البرتغالى .



وكان كهربا قد هرب من نادي الزمالك فى نهاية شهر يونيو ليرحل إلى الدوري البرتغالي عبر نادي أفيش وخوضه لعدة لقاءات مع الفريق بعد استخراج البطاقة الدولية المؤقتة .