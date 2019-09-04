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رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى لأصحاب شهادات الاستثمار .. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:46 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
عمرو ممدوح
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أموال شهادات استثمار القناة، جاهزة في البنوك، مشيرا إلى أن كل شخص طبقا لاستحقاق شهادته يتوجه للبنك لتقاضي المبالغ، أو التصرف في الشهادات كما يشاء.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أموال الشهادات بالفائدة الخاصة بها بمبلغ 59 مليار جنيه المتبقية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "اطمن والبلد لما توعد بحاجة بتنفذها، وشكرا لكل المشاركين في إنشاء قناة السويس، في أسبوع واحد عملتوا اللي ماحدش عمله في العالم، إنشاء القناة بفلوس المصريين، وأموال المصريين".

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