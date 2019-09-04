اتجاه لنقل نهائي كاس مصر لـ برج العرب بحضور الجماهير

يتجه اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني والمكلف بتسيير أمور الجبلاية إلى نقل نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز والمقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور الجماهير.



وقال مصدر في الزمالك فى تصريحات لصدى البلد أن النادي تلقى إخطارا بإقامة المباراة في ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج ، كما سيكون هناك اجتماع في وقت لاحق بين جميع المسؤولين لتنسيق كل شيء عن المباراة".



وكان الزمالك أعلن في وقت سابق تدربه غدا الخميس في ملعب بتروسبورت قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادا لخوض نهائي الكأس.



