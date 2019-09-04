كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

دشن عدد من رواد "تويتر" هاشتاج كهربا، بسبب رغبته الشديدة للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:
#كهربا
رغم إنى زملكاوى لكن أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت !
كنت مصدر سعادة لى في بعض الأوقات !!
صدقونى الجحيم أفضل من التواجد مع مرتضي ياسادة !
#كهربا الواحد بيحبك لله في لله تحياتي من #الاقصر
الحراق الجديد #كهربا
هتنور ياباشا النادي وبإذن الله هيكوون أحسن أداء منك هيطلع للأهلي
#كهربا
#كهربا سمع كلام امح ..!
هوه موضوع #كهربا ده واخد اكبر من حجمه ليه كده؟ ليه اكبر جمهورين فى مصر و افريقيا نازلين شتيمة فى بعض بسببه!! ميسى مثلا؟! هوه مع اى اختلاف لازم شتيمة و قلة ادب؟! مينفعش نختلف على حاجة ليها قيمة و نختلف بتحضر و ادب!!
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:
#كهربا
رغم إنى زملكاوى لكن أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت !
كنت مصدر سعادة لى في بعض الأوقات !!
صدقونى الجحيم أفضل من التواجد مع مرتضي ياسادة !
#كهربا الواحد بيحبك لله في لله تحياتي من #الاقصر
الحراق الجديد #كهربا
هتنور ياباشا النادي وبإذن الله هيكوون أحسن أداء منك هيطلع للأهلي
#كهربا
#كهربا سمع كلام امح ..!
هوه موضوع #كهربا ده واخد اكبر من حجمه ليه كده؟ ليه اكبر جمهورين فى مصر و افريقيا نازلين شتيمة فى بعض بسببه!! ميسى مثلا؟! هوه مع اى اختلاف لازم شتيمة و قلة ادب؟! مينفعش نختلف على حاجة ليها قيمة و نختلف بتحضر و ادب!!