ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:55 م
محمود كهربا
محمود كهربا
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد "تويتر" هاشتاج كهربا، بسبب رغبته الشديدة للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:

‏‎#كهربا
رغم إنى زملكاوى لكن أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت !
كنت مصدر سعادة لى في بعض الأوقات !!
صدقونى الجحيم أفضل من التواجد مع مرتضي ياسادة !

‏‎#كهربا الواحد بيحبك لله في لله تحياتي من ‎#الاقصر

‏الحراق الجديد ‎#كهربا

‏هتنور ياباشا النادي وبإذن الله هيكوون أحسن أداء منك هيطلع للأهلي
‎#كهربا

‏‎#كهربا سمع كلام امح ..!

‏هوه موضوع ‎#كهربا ده واخد اكبر من حجمه ليه كده؟ ليه اكبر جمهورين فى مصر و افريقيا نازلين شتيمة فى بعض بسببه!! ميسى مثلا؟! هوه مع اى اختلاف لازم شتيمة و قلة ادب؟! مينفعش نختلف على حاجة ليها قيمة و نختلف بتحضر و ادب!!

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جونسون يرفض الاعتذار عن إهانته العنصرية للمسلمات.. ونائب بريطاني يلقنه درسا.. فيديو

أعلى عائد شهادات بنكية في 3 بنوك.. تعرف عليها

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

مفاجأة.. تفاصيل فشل انتقال حارس الأهلى محمد الشناوي إلى النصر السعودي

الأمر لا يحتاج لاستعراض.. أول رد من أحمد إبراهيم على هجوم نجل زوجته أنغام

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور