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رياضة

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:52 م
نادي الزمالك بطل
نادي الزمالك بطل الكونفيدرالية 2019
محمد رشاد
هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

وأفاد مصدر داخل كاف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هدد نادي الزمالك باتخاذ تلك الخطوات بالاستبعاد من دوري الأبطال، في حال عدم سداد مديونياته لـ"كاف".

ومنح الاتحاد الأفريقي "كاف" مهلة لنادي الزمالك حتى 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد بسداد تلك المديونيات، موضحًا في خطابه لنادي الزمالك أنه في حال عدم سداد تلك المديونية سيتم تطبيق القرارات عليه فورًا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد قرر توقيع عقوبة على نادي الزمالك فى وقت سابق، قدرها 20 ألف دولار بسبب عدم تسليم التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الأفريقى والرعاة فى نهائى الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى فى البطولة التى توج بها الفريق الأبيض.

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