ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأجل العدالة.. لماذا عرضت أمريكا تقديم رشوة قبل فرض عقوبات على إيران

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:04 م
صدى البلد
حسام رضوان
كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية عن قيام الولايات المتحدة بعرض "رشوة" مالية قبل 4 أيام من فرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "إيران دريا" التي يشتبه في حملها النفط إلى سوريا بالمخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

قالت الصحيفة إن قبطان السفينة الهندي تلقى رسالة غير عادية من قبل المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك.

وجاء نص الرسالة التي بعثها إلى أخيليش كومار في 26 أغسطس الماضي كالتالي:"أنا بريان هوك..أنا أعمل لصالح وزير الخارجية مايك بومبيو، وأخدم كممثل للولايات المتحدة في إيران..أكتب إليك أخبارا سارة".

وكانت الأخبار السارة عبارة عن أن إدارة ترامب عرضت على كومار عدة ملايين من الدولارات لتقريب السفينة إلى دولة يمكنها احتجاز السفينة نيابة عن الولايات المتحدة، ولكي يطمئن كومار إلى أنه لم يتعرض لعملية احتيال، تضمنت الرسالة رقم هاتفي رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

لم يقتصر الأمر على البحار الهندي، حيث أرسل هوك رسائل بريد الكتروني إلى ما يقرب من 10 قباطنة في الأشهر الأخيرة لمحاولة تخويفهم وإفهامهم أن مساعدة إيران على التحايل على العقوبات لها ثمن باهظ.

وقال هوك لـ"فايننشال تايمز" إن إيران تعرف أن "نجاح حملة الضغط لدينا يعتمد على تطبيق صارم للعقوبات النفطية. لقد انهارت صادرات النفط الإيراني في فترة قصيرة من الزمن. نعمل عن كثب مع المجتمع البحري لتعطيل وردع صادرات النفط غير المشروعة".

 يمثل عرض كومار جبهة جديدة في حملة "أقصى ضغط" الأمريكية المصممة لتجويع إيران من النقد وإقناع طهران بالذهاب إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على صفقة أسمال واوسع من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع إدارة أوباما والقوى العالمية في عام 2015.

وجاء ذلك بعد 11 يومًا من إطلاق سراح الناقلة الإيرانية من قبل جبل طارق، حيث كانت في قلب المواجهة بين إيران والغرب.

وأشار هوك إلى أن العرض المالي لقبطان الناقلة الإيرانية جاء في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهو برنامج لمكافحة الإرهاب أطلق منذ عام 1984.

وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أنها ستقدم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تساعد الولايات المتحدة على تعطيل الأنشطة الإيرانية غير المشروعة، وتفكيك الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير خارجية إيران يشن هجوما على واشنطن بعد إفراج جبل طارق عن جريس 1

أمريكا تهدد بمنع دخول طاقم السفينة الإيرانية جريس 1 إلى أراضيها

إذا فهي الحرب.. إيران تهدد أمريكا حال احتجازها ناقلة النفط جريس 1

لوس أنجلوس تايمز: العقوبات الأمريكية في أعالي البحار تختبر صبر الحلفاء

نيويورك تايمز: مغادرة ناقلة النفط الإيرانية جبل طارق يخفيف التوترات بين البلدين

أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

ترشيحاتنا

بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

135 قرشا حتى الآن..الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية

حقيقة طلاق زينب فياض.. ابنة هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان زفاف.. صور

واحدة عند صحبتها والتانية بتتفسح.. حل لغز اختفاء عروس وطالبة في القليوبية

اخبار نادي الزمالك اليوم 4-9-2019.. كهربا يتجاهل أزمته مع النادي.. كاف يهدد الفريق بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

والد الممثل محمد علي : ابنى أصبح غير طبيعي .. بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور