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ديني

هل يجوز لبس الباروكة تزيناً للزوج.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:11 م
حكم ارتاء الباروكة
حكم ارتاء الباروكة
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول فيه "هل ارتداء الباروكة يقع فى حكم وصل الشعر مع العلم أننى أرتديها أمام زوجى فقط". 

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن المرأة إذا ارتدت باروكة "الشعر المستعار" فى بيتها لنفسها أو لزوجها أو حالة أن يكون شعرها خفيف تريد أن تستره أمام الزوج لكي تتزين له وتكون حسنة المظهر فلا حرج فى ذلك. 

وتابع: لبس الباروكة ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية. 

وأكمل: "تزيني كما تشائي لزوجك".

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