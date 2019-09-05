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رياضة

كريستيانو رونالدو يكتب وصيته.. تعرف على المستفيد من ثروة الدون

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد رشاد
أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، كتب وصيته.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رونالدو، البالغ 34 عامًا، اجتمع بعدد من محاميه فى العاصمة البرتغالية لشبونة، وناقش تفاصيل كتابة وصيته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوريثة الأولى للدون البرتغالى هى صديقته جورجينا رودريجيز ووالدة طفلته الأخيرة "الانا مارتينا"، التى ستحصل على كل ثروته فى حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.

ويرتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا رودريجيز منذ يونيو 2016، وأعلنا خطبتهما عام 2018.

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