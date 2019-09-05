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إيران تصعد عسكريا.. الحرس الثوري يبني قاعدة جديدة في سوريا ..صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:29 ص
الحرس الثوري يبني
الحرس الثوري يبني قاعدة جديدة
أحمد قاسم
كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس، الأربعاء، أن إيران تقوم حاليًا ببناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا وتخطط لنشر آلاف الجنود فيها.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر استخباراتية قولها "تمت الموافقة على المشروع الإيراني السري، المسمى مجمع الإمام علي، من قِبل القيادة العليا في طهران، ويتم استكماله من قبل قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

واستعانت شبكة "فوكس نيوز" بشركة أقمار صناعية مدنية للتحقق من المعلومات، وقد حصلت بالفعل على صور توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية - العراقية.

ويقول المحللون التابعون لشركة الأقمار الصناعية "إيميدج سات إنترناشيونال" إن الصور أظهرت إمكانية تخزين صواريخ دقيقة التوجيه في 5 مبانٍ مختلفة تم بناؤها حديثًا وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة.

وتظهر الصور أيضًا 10 مخازن إضافية ذات حماية خارجية أقل في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، إضافة إلى مبانٍ جديدة وهياكل تخزين للصواريخ.

ويقول المحللون إن الإنشاءات قد تكتمل على مدار الأشهر القليلة المقبلة وإن القاعدة ستصبح جاهزة للعمل بعد فترة وجيزة.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تبني فيها القوات الإيرانية قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا، مع العلم أن هناك موقعًا للجيش الأمريكي يبعد أقل من 200 ميل عن القاعدة الإيرانية الجديدة.

إيران تصعد عسكريا.. الحرس الثوري يبني قاعدة جديدة في سوريا ..صور
إيران تصعد عسكريا.. الحرس الثوري يبني قاعدة جديدة في سوريا ..صور

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