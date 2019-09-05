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فن

ﺭﻏﻢ الاﻧﻔﺼﺎل.. احمد فلوكس يحذر من ﺍﻟﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﺷﻴﺤﺔ ..شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
القسم الميدانى
نشر الفنان احمد فلوكس مقطع فيديو من برنامج "the insider" بالعربي المعروض على شاشة دبى بالعربي؛ ﺣﺬﺭ فيه ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﺷﻴﺤﺔ.

وقال احمد فلوكس ﺃﺛﻨﺎء ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "the insider" ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ، "ﺃﻱ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺃﻭ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣﺶ ﻫﺴﻜﺖ ﻭﺩﻩ ﺣﻘﻰ".

وتابع احمد فلوكس "ﻣﺶ ﺷﺮﻁ ﻋﺸﺎﻥ ﻓﻴﻪ انفصال ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺍﻭﺓ، ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺐ ﻫﻨﺎ ﺟﺪًﺍ، ﻭﺑﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﺟﺪًﺍ ﻭﺑﺤﺐ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺟﺪًﺍ، ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺩﺍ ﻭﺍﺿﺢ ".

وحاز الفيديو إعجاب كبير من الجماهير. 

أبرز التعليقات "انت راجل محترم - ربنا يحفظك - انت انسان تجبر الدنيا كلها على احترامك". 

وكان احمد فلوكس وهنا شيحة انفصلا فى شهر يوليو الماضى بعد أقل من عام من زوجهما.

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