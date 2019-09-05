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رياضة

سلة الاتحاد السكندري يفوز على منتخب السعودية وديا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
أ ش أ
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على منتخب السعودية، وديًا بنتيجة 79-67 أمس الأربعاء.

واجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة، بفريق كرة السلة لتحفيزهم قبل السفر لبطولة الحريري الدولية بلبنان وتقديم عروض تليق بسمعة زعيم الثغر الكبيرة داخل الوطن العربي.

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي إلى السفر للبنان للمشاركة في بطولة الحريري الدولية الودية لكرة السلة خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري بمدينة صيدا.

وتأتي مشاركة الاتحاد السكندري في البطولة في إطار استعدادات زعيم الثغر لانطلاق الموسم الجديد بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد مرعي.

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