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منوعات

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
Android 10
Android 10
آية جمعة
أصبح نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" Android 10 (المعروف سابقًا باسم Android Q) التابع لجوجل متاحا بشكل رسمي، ويمكنك تنزليه على هاتفك الذكي بكل سهولة.

ويعرض موقع "تيك رادار" التقني طريقة تحميل نظام التشغيل المتطور "أندرويد 10" Android 10 على الهاتف، ستحتاج فقط إلى هاتف متوافق مع هذا النظام، وفي الوقت الحالي لا يوجد سوى سلسلة "جوجل بيكسل" Google Pixel من الهواتف الذكية، لكننا من المرجح أن تكون الأجهزة الجديدة مؤهلة قريبًا.

للتحميل على هواتف "جوجل بيكسل":

ملاحظة: تأكد أن الهاتف متصل بشبكة "واي فاي" Wi-Fi وأن البطارية ليست منخفضة.

أولًا، افتح الإعداداتSettings في هاتفك، ومن هنا، إما استخدام خيار البحث في الإعدادات Setting Search، أو قم بالتمرير لأسفل للعثور على "النظام" System، وقم بالنقر على هذا الخيار.

الآن، ابحث عن علامة التبويب "خيارات متقدمة" Advanced في الأسفل، وافتحها. 

اختر "تحديث النظام"System Update.

حينها سيقدم لك الهاتف الكثير من المعلومات حول Android 10 ، بالإضافة إلى خيار تنزيله على هاتفك، وإذا لم يحدث ذلك فأنت بالفعل على نظام Android 10، أو أن هاتفك غير متوافق في الوقت الحالي. 

للتحميل على هاتف ذكي آخر

في الوقت الحالي، يمكن فقط لهواتف Pixel الذكية لترقية إلى Android 10، ولكن في الوقت المناسب ستكون جميع الهواتف قادرة على تشغيل نظام التشغيل (باستثناء iPhone).

ونظرًا لأن العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android تعمل على تشغيل واجهة المستخدم الخاصة بها أعلى قاعدة Google، فقد تكون طريقة لتنزيل Android 10 معقدة بعض الشيء، ولكن هناك طريقة أسهل، وفقا للموقع التقني.

تحتوي تطبيقات إعدادات معظم الهواتف على شريط بحث، لذلك لا يتعين عليك التنقل في القوائم للعثور على ما تبحث عنه.

ما عليك سوى كتابة "تحديث النظام"System Update في شريط البحث للانتقال مباشرة إلى خيار الترقية (التحديث).

سيتيح لك النظام الجديد الوصول إلى جميع الميزات الجديدة مثل الوضع الليلي والتوافق للتعرف على الوجه على غرار Face ID عند شراء التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء داخل التطبيق.

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