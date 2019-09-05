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الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة بدايات الأسبوع المقبل.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، ما بين درجة ودرجتين، حيث سيكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على القاهرة ومحافظات البحري والصعيد.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، إن نسب الرطوبة أقل من شهر أغسطس والشبورة خفيفة وتتشتت في الصباح الباكر.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية: "قاربنا على فصل الخريف ودرجات الحرارة في انخفاض وسوف تسجل في بدايات الأسبوع القادم 33 درجة مئوية ونسير ضمن حالة الطقس المثالية".

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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