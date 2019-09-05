ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب البريكست.. طرد 21 نائبا بريطانيا من حزب المحافظين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
جونسون
جونسون
محمد علي
قال متحدث باسم مكتب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنه يتحرك لطرد مجموعة من النواب المحافظين الذين تحدوا الحكومة وصوتوا لصالح محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة محتملة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.

وتم طرد ما لا يقل عن 21 نائبًا من حزب المحافظين - الحزب الحاكم - بعد التصويت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون الصفقة.

ودعا مارك سبنسر القيادي في حزب المحافظين، تجريد النواب فيليب هاموند، ونيكولاس سواميس، حفيد وينستون تشرشل، من عضويتهم بالحزب.

من جهته قال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، إن التشريع المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب المحافظين يجب أن يقر قبل إجراء أي انتخابات "لإيقاف الصفقة".

وأثار تحرك "جونسون" لطرد حزب المحافظين المتمردين غضب العديد من أعضاء الحزب البارزين.

وقال دومينيك جريف، الذي كان محاميًا عامًا في حكومة ديفيد كاميرون، إن تهديدات الطرد تثبت "قسوة جونسون".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخزانة البريطاني: لن أسمح بإقالتي.. وهذا ما سأفعله مع الوزراء

فى صراع رئاسة وزراء بريطانيا .. جونسون يسحق هانت بـ 92153 صوتا مقابل 46656

رئيس وزراء بريطانيا: حان الوقت للخروج من الاتحاد الأوروبي

حزب العمال البريطاني يتعهد بإسقاط جونسون وإرجاء البريكست

شيء من الخوف في بريطانيا.. شبح سحب الثقة يواجه جونسون مبكرا.. وكوربين يشن حملة ضارية ضد بريكست من دون اتفاق

حزب العمال البريطاني يتعهد باستخدام البرلمان لمنع البريكست دون اتفاق

ترشيحاتنا

بأزمة قلبية.. وفاة نجل كافو أسطورة منتخب البرازيل

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

شاهد .. نيكول سابا برفقة زوجها في رقصة مجنونة

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام