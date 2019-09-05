بسبب البريكست.. طرد 21 نائبا بريطانيا من حزب المحافظين

قال متحدث باسم مكتب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنه يتحرك لطرد مجموعة من النواب المحافظين الذين تحدوا الحكومة وصوتوا لصالح محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة محتملة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.



وتم طرد ما لا يقل عن 21 نائبًا من حزب المحافظين - الحزب الحاكم - بعد التصويت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون الصفقة.



ودعا مارك سبنسر القيادي في حزب المحافظين، تجريد النواب فيليب هاموند، ونيكولاس سواميس، حفيد وينستون تشرشل، من عضويتهم بالحزب.



من جهته قال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، إن التشريع المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب المحافظين يجب أن يقر قبل إجراء أي انتخابات "لإيقاف الصفقة".



وأثار تحرك "جونسون" لطرد حزب المحافظين المتمردين غضب العديد من أعضاء الحزب البارزين.



وقال دومينيك جريف، الذي كان محاميًا عامًا في حكومة ديفيد كاميرون، إن تهديدات الطرد تثبت "قسوة جونسون".



