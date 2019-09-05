أعراض وأسباب الدوخة و الدوار والفرق بينهما.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، إستشارى المخ والأعصاب، إن هناك فرق بين الدوخة والدوار، موضحا أن الدوخة هى الإحساس بعدم الإتزان الخفيف، على عكس الدوار حيث أنه إحساس عنيف يشعر به المصاب به ويشعر بأن ما حوله يتحرك ويدور.



وأوضح "حسن" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن أسباب الدوار يأتى نتيجة إلتهاب عصب الإتزان بالأذن الداخلية، مشيرا إلى أنه فى بعض الأحيان يأتى خلل بالأذن بسبب وجود حصوة صغيرة جدا تؤدى إلى حدوث الدوار.



وأكد، أن الدوار فى بعض الأحيان يأتى نتيجة الصداع النصفى أو الصداع الشقيقة، بالإضافة إلى نوم الظهر وأثناء السجود للصلاة ورفع اليد أثناء إلتقاط الأشياء، مضيفا أنه أحيانا يأتى نتيجة نقص وصول الدم إلى المخ وتناول بعض الأدوية.



وأضاف الدكتور عمرو حسن، بأنه يجب على المصاب بالدوار التوجه فورا إلى طبيب المخ والأعصاب، حيث أنه الأقدر على تشخيص نوع وسبب والعلاج المناسب للدوار.

