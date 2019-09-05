الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

وجه الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة إلى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، وذلك قبل مباراة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا.



وأكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن رحلة غينيا الاستوائية المرتقبة لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري.



وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب أمام كانو سبورت؛ نظرا لعدم جاهزيته، وسيبدأ العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب العودة من غينيا الاستوائية.



يذكر أن رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.



ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».



وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 4 صفر في مباراة الذهاب، و9 صفر في مباراة العودة.