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شاهد.. ناشطون لبنانيون يعلقون لافتة مسيئة على مدخل السفارة التركية في بيروت

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:06 م
تعليق لافتة مسيئة
تعليق لافتة مسيئة على مدخل السفارة التركية في بيروت
دعاء أبوهشيمة
قام ناشطون لبنانيون، اليوم، الخميس، بتعليق لافتة مسيئة على مدخل السفارة التركية في بيروت، وذلك في أعقاب أزمة دبلوماسية نشبت مجددا بين البلدين، إثر حديث رئيس لبنان عن الحقبة العثمانية.

ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم"، تحمل اللافتة علم تركيا مرسوم عليها جمجمة، ومكتوب عليها، "إنتو كمان انضبو"، وهي نفس العبارة التي استخدمها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله عندما توجه إلى إسرائيل في خطابه إثر الأحداث الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية إن شباب لبنانيين علقوا اللافتة، من دون تحديد الجهة.

ومن جانبها، قالت وكالة أنباء تركيا "إن مقربين من الرئيس اللبناني ميشال عون اعتدوا على السفارة التركية مشبهين تركيا بإسرائيل".

وقال عون، في كلمة موجهة إلى مواطنيه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان: "كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية.. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى، أودى بمئات الآلاف من الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة"، مما أثار حفيظة وزارة الخارجية التركية التي ردت على تلك التصريحات، معتبرة إياها "إساءة سافرة للدولة العثمانية"، مؤكدة أنها "مؤسفة للغاية وغير مسؤولة".

وبالتالي، استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء الماضي، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية ردا على رئيس الجمهورية ميشال عون.
شاهد.. ناشطون لبنانيون يعلقون لافتة مسيئة على مدخل السفارة التركية في بيروت
شاهد.. ناشطون لبنانيون يعلقون لافتة مسيئة على مدخل السفارة التركية في بيروت
شاهد.. ناشطون لبنانيون يعلقون لافتة مسيئة على مدخل السفارة التركية في بيروت

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