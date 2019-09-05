بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكي.. اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

وذكرت صحيفة "فايننشال بوست" الكندية اليوم "الخميس" أن العملة الأمريكية انخفضت بشكل ملحوظ ومثير، حيث أصبح انهيار الدولار سببا فى تراجع حدة التوتر العالمي.





وقالت الصحيفة الكندية إن انخفاض الدولار والين أصبح الملاذ الآمن ومن أهم الأخبار الإيجابية فى الأسواق العالمية وخاصة فى هونج كونج وإيطاليا وبريطانيا.





وتابعت الصحيفة أن الجنيه الإسترليني وصل إلى أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار، حيث أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلًا بعد أن اتخذ المشرعون البريطانيون خطوات لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأضافت أن تراجع الدولار والين جاء بعد ورود أنباء عن قيام زعيم هونج كونج بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار أشهر من الاحتجاجات العنيفة.





وأكدت "فايننشال بوست" أن ضعف الدولار مرتبط بالمخاطرة في هونج كونج، والتي أعطت أسهم هونج كونج واحدة من أفضل التحركات في بضع سنوات.

يأتي ذلك بعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5-9-2019 أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي 16.4839 جنيه للشراء، و16.5839 جنيه للبيع.وبلغ سعر اليورو الأوروبي 18.1521 جنيه للشراء ، و18.2721 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني20.0807 جنيه للشراء ، 20.2174 جنيه للبيع.وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلنت أيضا خلال الفترة السابقة عن تحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لأسعاره فى البنك المركزى على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، اليوم 1 سبتمبر سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.