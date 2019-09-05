سامسونج تطرح هاتفها Galaxy Fold القابل للطي رسميا بالأسواق في هذا الموعد

أعلنت اليوم شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، موعد طرح أول هواتفها الذكية القابلة للطي جلاكسي فولد "Galaxy Fold"، وذلك غداً الموافق 6 سبتمبر الجارى، والذى يعتبر أيضًا أول الهواتف الذكية العاملة بشبكة اتصالات الجيل الخامس (5G).





وبحسب ما ذكرته شبكة "India Today" الهندية، سيكون هاتف "جلاكسي فولد" متاحًا للبيع في كوريا الجنوبية اعتبارًا من يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري، وسيتم إطلاقه في أسواق أخرى مثل فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة التحدة وأمريكا قريبًا.وكان من المقرر أن يصل الهاتف إلى السوق الأمريكية في شهر أبريل، ولكن تم تأخير موعد إطلاقه بسبب العيوب التى ظهرت في الشاشة والمفصلات الخاصة به، والتى اكتشفت في العينات التجريبية المرسلة إلى المراجعين التقنيين، وقالت الشركة: " أنه قد تم تحسين التصميم والهيكل بحيث لا تكرر مثل هذه المشكلات مرة أخرى ".وأوضحت شركة "سامسونج" أنها ستقدم نسخًا خفيفة لايت "LTE"، مدعومة بشبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) من هاتف جالاكسي فولد "Galaxy Fold" في بلدان محددة، تتضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، دون تحديد تاريخ طرحهم.وستوفر سامسونج برنامجًا لمستخدمي "جلاكسي فولد"، حيث تغطي الشركة 70 % من تكلفة إصلاح الشاشة لمرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى مركز دعم للعملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف لمساعدة مستخدمى "جلاكسي فولد".ويأتي الهاتف الذكي المميز مزودا بمعالج "كوالكوم سنابدراجون 855" ثماني النوى، وذاكرة سعتها 12 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلي سعة 512 جيجا بايت، بالإضافة طاقم كاميرات رقمية ثلاثية خلفية بدقة وضوح 16 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة وضوح 10 ميجا بكسل، ويبلغ سعر الجهاز 2.398 مليون وون أي ما يعادل (2000 دولار).