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منوعات

واتساب يطرح ميزة جديد لأصحاب آيفون فقط

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن تطبيق واتسآب الأشهر عالميًا للمراسلات الفورية المجانية يسعى لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، ومؤخرًا طرح التطبيق ميزة جديدة لمستخدميه من أصحاب هواتف آيفون.

وكشف واتساب عن ميزته الجديدة التى تتيح إرسال المقاطع الصوتية voice note من الإشعارات، دون الدخول على التطبيق، وإرسالها من الخارج دون أن يلاحظ أحد تواجدك.

يأتى ذلك بعدما احتدت المنافسة بين واتساب تليجرام مؤخرًا، ويبدو أن إدارة واتسآب تسعى بكل قوتها لطرح ميزات باستمرار، وجذب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

يذكر أن عدد مستخدمى تطبيق واتساب تخطوا الـ مليار ونصف، ويوميا يتلقى التطبيق مليارات الرسائل بين مستخدميه حول العالم.

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