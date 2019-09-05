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رياضة

سوريا تكتسح الفلبين 5-2 في تصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:56 م
منتخب سوريا
منتخب سوريا
محمد السعيد
اكتسح منتخب سوريا نظيره الفلبيني بـ 5 أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاءت أهدف منتخب سوريا عن طريق عمر السومة فى الدقيقة (14، 55)، وخالد المبيض فى الدقيقة (30)، وفراس الخطيب فى الدقيقة (48)، ومحمود المواس فى الدقيقة (85)، بينما أحرز هدفي منتخب الفلبين عن طريق خافيير باتينو فى الدقيقة (6)، ومايك أوت في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب سوريا ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات كأس العالم، والتي تضم الصين والفلبيين ومالديف وجوام.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم فلسطين مع أوزيكستان، والهند مع عمان، والبحرين مع العراق، وقطر مع أوزبكستان، والكويت مع النيبال.

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