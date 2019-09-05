شيخ الأزهر يتفقد المستشفى التخصصي ويشيد بمستوى الخدمات الطبية

تفقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر ، برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى.



تأتي تلك الزيارة عقب افتتاح فضيلته لقسم القلب والصدر بمستشفى سيد جلال الجامعى والذى تأسس بالجهود الذاتية بمبلغ 40 مليون جنيه، صباح اليوم، وفي إطار المتابعة اليومية لفضيلة الإمام الأكبر لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر باعتباره القطاع الأكبر الذي يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع، للوقوف على حُسن سير العمل به، مشيدًا بأداء القائمين عليه، لما لمسه من تطور على أرض الواقع وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمترددين عليها من المواطنين، وتقديم رعاية صحية فائقة للمرضى.



وشدد شيخ الأزهر خلال جولته التفقدية، على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى.



وأشاد شيخ الأزهر بدور القطاع ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية ، من خلال المساهمة في المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها تم إجراء آلاف العمليات من القسطرة قلبية بإشراف الدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب السابق، اضافة لعمليات أخرى بمختلف التخصصات.



وحرص شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على الاطمئنان على المرضى، وزيارة بعض الحالات المحتجزة لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي، ليطمئن على حالتهم الصحية، ويستمع منهم إلى مستوى الخدمة المقدمة لهم من طاقم الأطباء والتمريض، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولجميع المترددين على المستشفى.