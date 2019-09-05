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رياضة

حقيقة تولي حسام البدري قيادة منتخب مصر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:28 م
حسام البدري
حسام البدري
محمد السعيد
كشف مصدر مقرب من الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، حقيقة اقترابه من تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة أقال أجيري، من تدريب منتخب مصر في شهر يوليو الماضي، بعد وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ 16 ، على يد منتخب جنوب أفريقيا.

وقال مصدر مقرب من الكابتن حسام البدري في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد":" ما يشاع بشأن توصل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاتفاق نهائي مع حسام البدري لتولي قيادة المنتخب غير حقيقي بالمرة".

وقاد حسام البدري العديد من الأندية خلال مسيرته التدريبية أبرزها الأهلي والمريخ السوداني، بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي.

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