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محافظات

لو عايز وحدة سكنية ومحل بدمياط الجديدة.. اعرف التفاصيل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:35 م
دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي
يستعد جهاز تعمير دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، لتحقيق رغبة الكثير من المواطنين بطرح عدد كبير من المحال التجارية والوحدات السكنية هذا الشهر.

فقد أعلن جهاز التعمير بدمياط الجديدة عن طرح عدد من المحلات والوحدات الإدارية والمهنية يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجارى، بنظام المزاد العلني، وهي 7 محلات وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 19 مترا و40 مترا، في الحي السكني السادس، جنوب عمارات دار مصر.

كما يطرح الجهاز، 15 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح من 18 و83 متر، وكذلك 7 وحدات إدارية ومهنية، 50 مترا و63 مترا، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه لكل وحدة، و25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية.

وطالب المواطنين الراغبين في الشراء سرعة التوجه إلى مبنى جهاز التعمير لمعرفة الشروط والإجراءات.

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