بعد ابتعاده عن الأضواء.. أحمد الميرغني يوقع لـ ٦ اكتوبر موسمين

نجح مجلس إدارة نادي ٦ أكتوبر، في الحصول علي توقيع احمد الميرغني لاعب وسط نادي الزمالك الأسبق، لدعم صفوفه استعدادا للقسم الثالث.



وقع اللاعب أحمد الميرغني رسميا علي عقود الانضمام للفريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ليكون ضمن الفريق خلال الموسم الجديد.



التوقيع تم في حضور مسؤولي النادي وأحمد عبدالغني المدير الفني للفريق ونجم حرس الحدود السابق.



وكان أحمد الميرغني لعب للزمالك ووادي دجلة وتعرض لأزمة شديدة ورفض عدد من الأندية التعاقد معه ما أثر علي مسيرة اللاعب .