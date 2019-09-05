السياحة تصعد نحو القمة بالأيدي العاملة.. تدريب الآلاف لرفع كفاءتهم

تدريب العمالة السياحية فى مصر منهج تمضي فيه قُدما وزارة السياحة ومسؤولو القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات العالمية و المشاهير فى ذات المجال لتحقيق أعلى إحترافية للتعامل مع ضيوف مصر من السائحين.



التدريب ذلك الملف الأهم على الساحة السياحية العالمية وفى مصر خاصة برز عقب هجرة العمالة السياحية المدربة القطاع و امتهان أعمال أخرى بسبب انحدار المؤشر السياحى نتيجة الأحداث السياسية المتقلبة.



خطط ممنهجة دأبت وزارة السياحة و ظهيرها القطاع الخاص على رفع كفاءة العاملين بالقطاع عبر تنظيم حزمة دورات تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة السياحة والضيافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.



قال علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية: لدينا خطة واضحة تستهدف أولا تدريب العمال بالبازارات المتعاملين مباشرة مع السائحين يعقبها تدريب المهنيين الصانعين للمنتجات السياحية التى يتم بيعها حتى تكون المنظومة متكاملة.



« السائح ليس سلعة يتاجر بها»



وأكد غنيم لـ«صدى البلد» أن السائح ليس سلعة يتم المتاجرة بها وهو المنظور الصحيح للعمال بالبازارات بالاضافة الى إننا نرسخ لفكرة أن الضيوف هم سفراء مصر بالخارج وعلينا حسن معاملتهم وفى إطار ذلك نهدف لتدريب العمالة.



وتابع: أننا نجرى إحصاء بكافة العاملين بالبازارات السياحية فى القاهرة والمحافظات من أجل تدريبهم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث هناك مدربون على درجة عالية من الاحترافية يدرسون للعمالة.



«تحسين السلوكيات و الثقافة و اللغة»



وتابع أن عملية تدريب العاملين بالبازارات يستهدف تحسين السلوكيات و تعزيز الثقافة واللغات حتى نظهر بشكل حضارى أمام السائحين.



« 2500 مدير يخضعون للتدريب»



وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية أننا نستهدف تدريب 2500 مدير منشأة سياحية على مستوى الجمهورية، لافتا الي أن التدريب منحة مقدمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET EGYPT) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي .



« 3 أجزاء للتدريب»



وأكد وهبة لـ« صدى البلد» أننا بدأنا بدورة جديدة محدثة من 3 أجزاء كالاتى " صحة و سلامة الغذاء ، خضوع المدير للتدريب ليرتقي إلى تدريب العاملين بالمنشأة التى يرأسها ، دعم الإدارة و تندرج تحتها "الضيافة استقبال العميل و الموارد البشرية وتسعير تكلفة الأطباق ، الحفاظ على التكلفة ، التسويق للمنشأة بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالسياحة والبيئة والصحة والحماية المدنية ".



وأوضح وهبة أن الجزء الأول للتدريب توقيته حوالى إسبوع يتضمن صحة وسلامة الغذاء و كيف يصبح المدير مدرب لتدريب العمالة بالمطاعم السياحية يعقبه الجزء الآخر من التدريب بعد شهر على شهرين ويسلم شهادة بذلك .



« القاهرة و 5 أفرع »



وحول المحافظات المستهدف بها التدريب أشار الي أنه تم البدء فى القاهرة و الجيزة لتنفيذ الخطة لتمتد إلى الخمس أفرع الأخرى " الاسكندرية ووسط الدلتا ومدن القناة وجنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا أن تنفيذ عملية التدريب بدأ فعليا منذ أسبوعين.



« رفع كفاءة المطاعم السياحية و العاملين»



وتابع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدريب غرفة المنشآت السياحية أن المستهدف جراء عمليات التدريب رفع كفاءة المطاعم السياحية و العاملين كما ستقوم الغرفة بعمل دورات متخصصة من قبل الغرفة للعاملين بالمطابخ و الريسابسش و الهوس كيبنج .



« أكبر الطهاة الصينيين »



من جانبها استقبلت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية الشيف Hu Zhixia، أحد أكبر الطهاة الصينيين، والذى يقوم بالتدريس في أحد المعاهد الصينية الكبرى المتخصصة في الطهي؛ للاستعانة به لتدريب عدد كبير من الطهاة المصريين بعدد من الفنادق بمدينة الغردقة على فنون الطعام والطهي الصيني؛ وذلك بالاتفاق مع السفارة الصينية بالقاهرة وشى يوين المستشار الثقافي والسياحي الصيني بالقاهرة.

