اسعار الدولار اليوم 5 سبتمبر.. تراجع 130 قرشا أمام الجنيه

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر منذ عام 2014.



خسر الدولار الأمريكي نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي متراجعا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا مستويات 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.



وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 5-9-2019 16.4839 جنيه للشراء، و16.5839 جنيه للبيع.



وبلغ سعر اليورو الأوروبي 18.1521 جنيه للشراء ، و18.2721 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني20.0807 جنيه للشراء ، 20.2174 جنيه للبيع.



وسجل سعر الفرنك السويسري 16.7434 جنيه للشراء ، و16.8467 جنيه للبيع ، وبلغ سعر 100 ين ياباني 15.5128 جنيه للشراء ، و15.6157 جنيه للبيع.



أما العملات العربية فسجل سعر الريـال السعودي 4.3948 جنيه للشراء ، و4.4217 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.2091 جنيه للشراء، و54.6187 جنيه للبيع ، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.4872 جنيه للشراء ، و4.5153 جنيه للبيع.