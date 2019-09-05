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رياضة

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:42 م
برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين اتحاد االيد مع الأولمبياد الخاص
يسرى غازى
شهدت اليوم الخميس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية مراسم حفل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأولمبياد الخاص المصري ، بهدف تعظيم ثقافة الدمج المجتمعي للاعبي الأولمبياد الخاص المصري في مجالات إعداد المدربين المعتمدين وكذلك التدريب الرياضي واعداد المنتخبات المدمجة للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية التي ينظمها الاولمبياد الخاص الدولي.

حضر توقيع البروتوكول المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي وعمرو فتحي عضو مجلس ادارة الاتحاد وسعيد عبد المنعم رئيس لجنتي المسابقات وكرة اليد المصغرة والدكتور محمد سعد مدير ادارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

صرح المهندس هشام نصر ان مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد حرص علي التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري المؤسسة الرائدة في مجال رعاية ذوي القدرات الخاصة في مصر من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك لتقديم كل الدعم للاعبي الأولمبياد الخاص والمدربين من أجل أعداد ابطال يستطيعون تمثيل مصر في المحافل الدولية المختلفة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي القدرات الخاصة في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي.

أكد الدكتور باسم تهامي علي أن مجلس أدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة المهندس هانئ محمود وجه بأهمية قصوي بعقد برتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري لكرة اليد لما يتمتع به الاتحاد من احترافية في تفعيل نشاط كرة اليد علي المستوي المحلي و الدولي وكذلك الطفرة الهائلة والنتائج المشرفة التي حققتها المنتخبات المصرية في البطولات العالمية هذا العام وحظيت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضيف "تهامي" ان الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الاتحادات الرياضية الوطنية بهدف اعداد ابطال رياضيين من الأولمبياد الخاص من اجل الاستعداد للالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص السويد عام ٢٠٢١ والالعاب العالمية الصيفية برلين عام ٢٠٢٣.

وأقيم علي مراسم توقيع البروتوكول مباراة استعراضية بين منتخبي الاولمبياد الخاص المصري لمحافظتي القاهرة والاسكندرية حضره رئيس الاتحاد والمدير الوطني وكافة الضيوف واختتمت المباراة بتكريم كل من شارك من اللاعبين بميداليات تذكارية مقدمة من الاتحاد.
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور

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