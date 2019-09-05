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18 وزيرا بينهم 4 سيدات.. تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:57 م
رئيس الحكومة السودانية
رئيس الحكومة السودانية
شريف سيد
كشف رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، عن أسماء 18 وزيرا، يمثلون حكومة ما بعد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلن رئيس الحكومة السودانية عن أسماء وزراء حكومته، التي فسر تأخير إعلانها إلى محاولة إيجاد توافق بين القوى السياسية كلها، فيما تقرر تأجيل إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة البنية التحتية والنقل:

الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع
الفريق شرطة الطريفى إدريس وزيرا للداخلية
أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية
إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي
نصر الدين عبد الباري للعدل
إبراهيم أحمد البدوي للمالية
أكرم علي التوم للصحة
محمد الأمين التوم للتربية والتعليم
عادل إبراهيم للطاقة والتعدين
ياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية
عيسى عثمان شريف للزراعة
لينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية
يوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.
عمر بشير مانيس وزير دولة لمجلس الوزراء
نصر الدين مفرح للشئون الدينية والأوقاف
ولاء عصام البوشي للشباب والرياضة
مدني عباس مدني للصناعة والتجارة
فيصل محمد صالح للثقافة والإعلام

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