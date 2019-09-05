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طريقة عمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد.. 4 خطوات للحصول على مذاق رائع

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:16 م
طريقة عمل الفاهيتا
طريقة عمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد
أمينة الدسوقى
تعد مصدرا جيدا للبروتين والحديد، وتحارب الالتهاب وتدعم الاستجابة المناعية، وتحتوى على مصادر الدهون التي تسهم في تجديد الخلايا والأعصاب والأعضاء والهرمونات، هل أثارت تلك الفوائد التساؤلات عن ماهية تلك الأكلة التى تلقى بظلالها على صحتك، بالتأكيد لن يخطر ببالك أنها فوائد الفاهيتا، لذلك كان من الضرورى، توضيح طريقة عمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد.

قبل الحديث عن طريقة عمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد، لابد من توضيح فوائد تلك الأكلة حيث تمدكى سيدتى بجرعة من الألياف إلى جانب بعض المعادن الحيوية مثل الفوسفور، والتي تسهم في أنسجة العظام الصحية وخلايا الدم الحمراء، والنحاس والمنغنيز التي تدعم وظيفة الإنزيم الأساسية.

طريقة عمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد
تحتاج تلك الأكلة لعدة مكونات، أهمها صدور دجاج فيليه، وعصير ليمون، و خل، وفلفل الوان، وبصل ساور كريم، و بصل اخضر، وجبنة مبشورة، و سلطة طماطم، و بقدونس مجفف، وشطة جافة كسبرة زعتر بابريكا كمون بودرة ثوم بودرة بصل رشة ملح.
فلفل اسود.

طريقة التحضير
تتمثل طريقة طريقة عمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد، فى الخطوة الأولى وهى خلط الدجاج مع الليمون والخل والبقدونس والشطة والكزبرة والزعتر والبابريكا، أما الخطوة الثانية تتمثل فى إضافة الكمون وبودرة الثوم وبودرة البصل والملح والفلفل،أما الخطوة الثالثة تتضمن وضع الدجاج في طاسة على النار على أن يتم تقليبها كل فترة تركها على النار الى ان تستوي.

أما الخطوة الرابعة تتضمن وضع الفلفل والبصل على الدجاج على النار وتقليبهم، ثم تقديمها مع البصل الاخضر والجبنة المبشورة والساور كريم وسلطة الطماطم.

ولكن ليست تلك الطريقة الوحيدة لعمل الفاهيتا بالفراخ سالى فؤاد، حيث يمكنكى أن تقومى بشوى صدور الدجاج على الجريل، ثم تقطع ويضاف عليها الخضار المشوح على النار.

فاهيتا الدجاج بالزبادى سالى فؤاد
كما يمكن أيضا عمل فاهيتا الدجاج بالزبادى من مطبخ سالى فؤاد، حيث تسلتزم تلك الوصفة المقاديير التالية وهى نصف كيلو زبادى، فلفل ألوان، وبصلة مقطعة لشرائح، ودجاج فيليه، و خبز تورتيلا، وملح وفلفل، وجبنة مبشورة، وكوب ساور كريم.

وتتمثل طريقة التحضير فى تتبيل الفراخ بالتوابل والملح والفلفل، ثمّ تقطيعها مثل الشاورما، ويتم بعدها شويها فى الفرن، مع شوي البصل والفلفل، ثم يتم خلط الساور كريم مع الزبادى والملح والفلفل، ثم يتم وضع الدجاج فى خبز التورتيلا، ووضع البصل والفلفل، ثم نضيف إليهم خليط الزبادى والساور كريم، ونضع الجبنة المبشورة على الوجه.

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