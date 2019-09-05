وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها.. 3.1 مليار جنيه أرباح البورصة الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.933,1 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.66%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.03% مسجلا 553.1 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.38% مغلقا الفترة عند مستوى 2066 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.35 % مغلقا عند 18127 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.99 % مغلقا الفترة عند 1469 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 3.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 773.3 مليار جنيه مقابل 770.2 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 18.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1363 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 26.3 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.6% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 69.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.4 % والعرب على 10.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.1 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1524 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 825.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع خدمات مالية باستثناء بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 139.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 633 مليار جنيه، تلاه قطاع بنوك بتداول 13.1 مليون ورقة مالية بقيمة 631 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 135.1 مليون ورقة مالية بقيمة 537.4 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع موارد أساسية بتداول 58 مليون ورقة مالية وبقيمة 429.2 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 61 مليون ورقة مالية وبقيمة 380.6 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 29.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 308.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بتداول 181.5 مليون ورقة مالية بقيمة 237.2 مليون جنيه.