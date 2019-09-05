مروة ناجي: لم أكن أتوقع نجاح أغنية حبيت من قلبي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، المطربة مروة ناجي، عقب صدور أول فيديو كليب لها يحمل اسم «حبيت من قلبي».



وقالت مروة ناجي خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، إن الأغنية تم تصويرها في لبنان وإخراج من فادي حداد، مؤكدة أن شركة الإنتاج وفرت لها كل سبل الراحة حتى تنجح الأغنية.



وأكدت مروة ناجي، أن الأغنية حققت نجاحا كبيرا وحصدت الملايين على السوشيال ميديا، ولم تكن تتوقع ذلك النجاح.



ودخلت مروة ناجي، في اختبار غنائي على الهواء، حيث اختارت لها الشاذلي مجموعة من الأغاني لتشدو بها أمام الجمهور.