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رياضة

الشوط الاول.. مصر تتقدم على بورتريكو 26-24 في بطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:29 م
مصر و بورتوريكو
مصر و بورتوريكو
عمرو ابوبكر
أنهى المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة الشوط الأول من المباراة أمام نظيره بورتريكو بالتقدم 26-24، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بصالة هيئة قناة السويس المغطاة.

تأخر منتخب مصر في بداية الشوط وأصبح الفارق 10 نقاط، بينما عاد المنتخب الوطني لأجواء المباراة، وتعادل 23 -23، ثم تقدم لأول مرة في المباراة وانهى الشوط بالتقدم 26-24.

تستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلاروسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.

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