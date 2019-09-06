زعيمة هونج كونج: الإجراءات التي أعُلنت هذا الأسبوع "خطوة أولى"

قالت كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية اليوم الجمعة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لإنهاء الاضطرابات السياسية في المدينة هي مجرد خطوة أولى لن تحل الأزمة في التو.



وسحبت لام هذا الأسبوع مشروع قانون مثيرا للجدل في خطوة من أربعة إجراءات تهدف لتهدئة مشاعر الغضب، لكن كثيرين قالوا إن هذا التحرك غير كاف وجاء متأخرا.



وكان مشروع القانون سيقضي بترحيل المشتبه بهم في القضايا الجنائية إلى بر الصين الرئيسي حيث كانوا سيمثلون أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.



وجاء حديث لام، المدعومة من بكين، خلال زيارة لمنطقة قوانغشي في البر الرئيسي.

